Песьяков признался, что хотел бы играть до 40 лет

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков хочет завершить профессиональную карьеру, когда ему исполнится 40 лет. Это случится в конце 2028 календарного года.

«Мне еще лет шесть точно играть! Я здесь, в Ростове-на-Дону готов закончить карьеру и жить. Меня все устраивает», - признался вратарь «Матч ТВ».

Напомним, что 34-летний голкипер защищает цвета «Ростова» уже шесть лет – с 2017 года. С 2009 по 2017 годы вратарь принадлежал столичному «Спартаку», первые шаги во взрослой карьере голкипер начал делать в ярославском «Шиннике» в 2006 году.

Ранее наставник дончан Валерий Карпин рассказал, по какому показателю Песьяков – лучший вратарь РПЛ.