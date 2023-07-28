Березовский: «Динамо» вряд ли будет бороться за чемпионство»

Бывший голкипер московского «Динамо» Роман Березовский сомневается, что в новом сезоне «бело-голубые» станут одними из претендентов на золотые медали РПЛ.

«Динамо» вряд ли будет бороться за чемпионство, учитывая последние результаты. По концовке прошлого сезона и началу нынешнего видно, что команда пока нестабильна. Но надеюсь, мои слова окажутся ошибкой», - рассуждает Березовский для «Матч ТВ».

Напомним, что готовил команду к новому сезону тренерский штаб во главе с новым главным тренером – Марцелом Личкой. По итогам сезона прошлого динамовцы финишировали лишь на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.