Алексей Мелёшин — о Слуцком: «Очень коммуникабельный тренер, он умел объяснять»

Бывший игрок футбольного клуба «Москва» Алексей Мелёшин вспомнил, как выступал под руководством Леонида Слуцкого в составе московского клуба.

«Ранний Слуцкий? Эмоциональный тренер, очень коммуникабельный, самый коммуникабельный из тех, с кем работал. Требовательный. Он умел объяснять и доносить свое видение», — приводит слова Мелёшина «Матч ТВ».

Слуцкий был главным тренером «Москвы» с 2005 по 2007 год. Последним местом работы 52-летнего специалиста был казанский «Рубин», который он покинул осенью прошлого года. Кроме того, Слуцкий работал в ЦСКА, сборной России, «Витессе» и других клубах.