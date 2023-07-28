Барбоза уверен, что «Зенит» найдёт замену Малкому и Венделу

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о том, сможет ли «Зенит» найти замену Малкому Филипе и Маркусу Венделу.

Ранее Малком покинул «Зенит» и пополнил состав саудовского «Аль-Хиляля», а Вендел пока находится в расположении «сине-бело-голубых», но намерен сменить клубную прописку этим летом.

«Нет сомнений, что «Зенит» легко найдет равноценную замену Малкому и Венделу, возможности у клуба есть. Особенно после такой выгодной продажи Малкома», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Напомним, с трансфера Малкома «Зенит» заработал 60 миллионов евро.

Завтра, 29 июля, команда Сергея Семака встретится с «Ростовом» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Начало матча запланировано на 20:00 по мск.