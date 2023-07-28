Тарханов: В РПЛ окажутся те бразильцы, которые не нужны в Европе

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о том, что игроки из стран БРИКС могут перестать считаться легионерами в РПЛ.

«Те бразильцы, у которых есть предложения из Европы, к нам не поедут. Поэтому, наверное, здесь окажутся те, кто не нужен в Европе», — приводит слова Тарханова Vprognoze.

Специалист отметил, что футболисты уровня Малкома и Клаудиньо редко приезжают в Россию, ведь у нас только «Зенит» может позволить себе таких игроков.

Кроме того, Тарханов считает, что сейчас, в момент отсутствия еврокубков, лучшее время для ставки на российских футболистов.

Ранее представитель РФС Максим Митрофанов рассказал, при каких обстоятельствах игроки из стран БРИКС перестанут считаться легионерами в России.