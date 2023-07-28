Аршавин считает, что Пиняеву есть смысл переходить в «Зенит»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о возможном переходе нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в санкт-петербургский клуб.

«Мне Пиняев, как игрок, симпатичен. Есть ли смысл Пиняеву переходить в «Зенит»? С моей точки зрения, смысл есть, но он сам должен решать», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

В текущем сезоне 18-летний вингер принял участие в двух матчах с учетом всех турниров и записал в свой актив один голевой пас. Контракт Пиняева с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет семь миллионов евро.