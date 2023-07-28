Роберто Фернандес: «День игры в Самаре при минус 13 – самый физически тяжелый день в жизни»

Парагвайский легионер московского «Динамо» Роберто Фернандес признался, что день игры в Самаре в начале 2023 года был самым физически сложным днём в его жизни. Напомним, тогда «Динамо» гостило у «Крыльев Советов» в рамках четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Мы играли в начале этого года в Самаре при минус 13, вот это был физически самый тяжелый день в моей жизни. Немного спасал обогрев, но всё равно пришлось помучаться», - цитирует Фернандеса Metaratings.

Напомним, что Фернандес выступает за «бело-голубых» с прошлого лета. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2027 года.