Наставник «Оренбурга» Ярошик рассказал о встрече с Акинфеевым

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о встрече с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«С Игорем успели только друг другу пожать руки. Не было совсем времени пообщаться, хоть и очень давно не виделись», - рассказал чех порталу Metaratings.

Напомним, «Оренбург» Ярошика на неделе встречался с ЦСКА, бессменным лидером которого уже многие годы является Игорь Акинфеев, бывший одноклубник Ярошика в стане «армейцев». Южноуральцы без шансов уступили ЦСКА в жарком Оренбурге – 0:6. Игра состоялась в рамках первого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ).

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