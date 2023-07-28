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Наставник «Оренбурга» Ярошик рассказал о встрече с Акинфеевым

28 Июля 2023 • 18:02 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 2.95 X 3.50 2 2.35
30.07 20:00

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рассказал о встрече с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым.

«С Игорем успели только друг другу пожать руки. Не было совсем времени пообщаться, хоть и очень давно не виделись», - рассказал чех порталу Metaratings.

Напомним, «Оренбург» Ярошика на неделе встречался с ЦСКА, бессменным лидером которого уже многие годы является Игорь Акинфеев, бывший одноклубник Ярошика в стане «армейцев». Южноуральцы без шансов уступили ЦСКА в жарком Оренбурге – 0:6. Игра состоялась в рамках первого тура группового этапа Кубка России (Путь РПЛ).

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ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Иржи Ярошик
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