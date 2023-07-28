Бывший форвард воронежского «Факела» Георгий Гонгадзе в статусе свободного агента стал игроком столичного «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба клуба Мелбет-Первой лиги.

Соглашение с нападающим заключено на два ближайших сезона с опцией продления ещё на один. В новой команде игрок атаки будет выступать под номером 21.

Отметим, Гонгадзе уже был игроком «автозаводцев» - в 2021 году он провёл за клуб несколько официальных матчей.

Напомним, что «Торпедо» крайне удачно стартовало во втором по силе российском дивизионе, одержав в двух стартовых турах две победы. Сначала дома над махачкалинским «Динамо» (2:0), а затем на выезде над подмосковными «Химками» (2:1).