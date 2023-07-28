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Коваленко рассказал, почему перешёл в «Зенит»

28 Июля 2023 • 17:52 Комментировать
Ростов
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Зенит
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29.07 20:00

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о том, почему решил перейти в стан «сине-бело-голубых».

«Семак звонил перед переходом. Говорил, что рассчитывает на меня и ждет. Это тоже сыграло свою роль. После звонка я уже окончательно решил поехать в Питер», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Хавбек признался, что ему никто не обещал игровое время, и он понимает, что все будет зависеть только от него.

Напомним, в летнее трансферное окно Коваленко перешел в «Зенит» из «Сочи», однако изначально был близок к трансферу в московский «Локомотив».

В составе «Зенита» футболист сыграл уже в двух матчах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Коваленко
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