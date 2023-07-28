Николай Шпилевский: Кокорин нужен «Арису», в клубе ждут его возвращения

Николай Шпилевский, отец наставника «Ариса» Алексея Шпилевского, поделился комментарием о возможном возвращении нападающего Александра Кокорина. Напомним, прошлый сезон футболист провел в аренде в «Арисе», контракт игрока принадлежит «Фиорентине».

«Скажу, что Александр всегда будет нужен «Арису», поэтому с терпением ожидаем его. Я разговаривал с хозяином клуба, с сыном и могу сказать, что Кокорина ждут и надеются, что он присоединится к «Арису», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

При этом эксперт заявил, что кипрский клуб может обойтись и без Кокорина, если вдруг у «Ариса» не получится его вернуть.

В сезоне-2022/23 Кокорин сыграл в 30 матчах за «Арис», в которых забил 13 голов и стал автором 6 ассистов.