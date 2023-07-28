Экс-нападающий «Локомотива» Н'Дойе: Сычёв, Глушаков и Самедов — три лучших русских футболиста, с которыми я играл

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе назвал трёх лучших российских футболистов, с которым он играл

«Три лучших русских футболиста, с которыми я играл? Сычёв, Глушаков и Самедов. Каждый на своей позиции был отменным футболистом», — заявил Н'Дойе Sport24.

Напомним, сенегальский нападающий выступал в составе «железнодорожников» с 2012 по 2015 год. Последним клубом игрока был датский «Копенгаген», который он покинул летом 2020 года.

Напомним, в стартовом туре РПЛ «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

30 июля «Локомотив» проведет матч второго тура чемпионата России против воронежского «Факела». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск.