Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-нападающий «Локомотива» Н'Дойе: Сычёв, Глушаков и Самедов — три лучших русских футболиста, с которыми я играл

28 Июля 2023 • 17:37 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Экс-форвард «Локомотива» Даме Н'Дойе назвал трёх лучших российских футболистов, с которым он играл

«Три лучших русских футболиста, с которыми я играл? Сычёв, Глушаков и Самедов. Каждый на своей позиции был отменным футболистом», — заявил Н'Дойе Sport24.

Напомним, сенегальский нападающий выступал в составе «железнодорожников» с 2012 по 2015 год. Последним клубом игрока был датский «Копенгаген», который он покинул летом 2020 года.

Напомним, в стартовом туре РПЛ «железнодорожники» сыграли вничью с «Рубином» (2:2).

30 июля «Локомотив» проведет матч второго тура чемпионата России против воронежского «Факела». Начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сычёв Александр Самедов Денис Глушаков Даме Н’Дойе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.07.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.60 2.60
Видео
29.07.23 в 17:30
Урал Урал
Пари НН Пари НН
2.09 3.55 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Июля
18:08 · Россия. Премьер-лига
Роберто Фернандес: «День игры в Самаре при минус 13 – самый физически тяжелый день в жизни»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Наставник «Оренбурга» Ярошик рассказал о встрече с Акинфеевым
17:53 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Факела» Гонгадзе вернулся в московское «Торпедо» официально
17:52 · Россия. Премьер-лига
Коваленко рассказал, почему перешёл в «Зенит»
17:44 · Россия. Премьер-лига
Николай Шпилевский: Кокорин нужен «Арису», в клубе ждут его возвращения
17:37 · Россия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Локомотива» Н'Дойе: Сычёв, Глушаков и Самедов — три лучших русских футболиста, с которыми я играл
17:37 · Россия. Премьер-лига
Известный болельщик «Спартака» назвал недостаток Зиньковского
17:27 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: Ничья в матче с «Ахматом» станет неплохим результатом для ЦСКА 1
17:13 · Россия. Премьер-лига
Аршавин ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените» 1
17:00 · Кубок России
Хлусевич: В конце матча с «Краснодаром» потеряли концентрацию и коммуникацию
16:58 · Кубок России
​Тарханов высказался о победе «Спартака» над «Краснодаром» эксклюзив
16:53 · Россия. Премьер-лига
Мостовой назвал Халка лучшим легионером в истории РПЛ 1
16:45 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Могу понять переход Марио в «Зенит»
16:37 · Россия. Премьер-лига
Агент Гайча высказался о будущем игрока в ЦСКА
16:36 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир оценил возможный переход Захаряна в «Лацио»
Все новости
Рекомендуем