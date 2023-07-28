Пономарёв: Ничья в матче с «Ахматом» станет неплохим результатом для ЦСКА

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем матче между «армейцами» и «Ахматом».

«Если ЦСКА сыграет на поле этого соперника вничью, это будет нормальное явление. Это неплохой результат. У «Ахмата» поставленная игра. Слабых мест у них немного», — приводит слова Пономарёва «Матч ТВ».

Эксперт добавил, что «Ахмат» на старте сезона потерпел два поражения подряд, поэтому клуб будет очень мотивирован перед игрой с «армейцами».

Встреча второго тура Российской премьер-лиги «Ахмат» - ЦСКА состоится в воскресенье, 30 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.