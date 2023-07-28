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Аршавин ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»

28 Июля 2023 • 17:13 Комментировать (1)
Ростов
...
Зенит
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29.07 20:00

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о текущей ситуации с бразильским хавбеком команды Маркусом Венделом.

«Что происходит с Венделом? Пока он только приехал. Тренируется он или нет — я не в курсе. Уйдет ли он? Не знаю, это Александра Ивановича Медведева надо спросить. Он ведет переговоры», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Вендел прибыл в расположение «Зенита», однако представитель футболиста продолжает вести поиски нового клуба для 25-летнего полузащитника.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Александр Медведев Маркус Вендел
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Комментарии (1)
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Cruyff
28 Июля 2023 в 17:20
смысл было это писать и тем более спрашивать Аршавина даже если бы он что то знал то никогда не сказал бы
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