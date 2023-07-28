Аршавин ответил на вопрос о будущем Вендела в «Зените»

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин высказался о текущей ситуации с бразильским хавбеком команды Маркусом Венделом.

«Что происходит с Венделом? Пока он только приехал. Тренируется он или нет — я не в курсе. Уйдет ли он? Не знаю, это Александра Ивановича Медведева надо спросить. Он ведет переговоры», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее Вендел прибыл в расположение «Зенита», однако представитель футболиста продолжает вести поиски нового клуба для 25-летнего полузащитника.

Трудовой договор игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Вендела составляет 24 миллиона евро.