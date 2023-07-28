Мостовой назвал Халка лучшим легионером в истории РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, какого легионера считает лучшим в истории Российской премьер-лиги.

«Лучший легионер в истории РПЛ? Я думаю, что это Халк, лично для меня это так. Понятно, что со мной могут поспорить, но это непростой вопрос, конечно», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что в РПЛ было много ярких футболистов. Экс-игрок «Зенита» Малком Филипе точно войдет в топ-5, но он не является самым лучшим, добавил Мостовой.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год. На данный момент 37-летний нападающий играет за бразильский «Атлетико Минейро».