Никита Чернов: «Могу понять переход Марио в «Зенит»

Бывший футболист ЦСКА Никита Чернов оценил переход Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Могу понять переход Марио в «Зенит». Человеку 33 года, 10 лет отдал ЦСКА. Если такое предложение поступает, то нельзя отказываться», — заявил защитник столичного «Спартака» в интервью изданию Sport24. По его мнению, клуб не должен убирать граффити Фернандеса со стадиона, поскольку защитник принёс «армейцам» множество трофеев, отметив, что слова Марио про поддержку «Зенита» в Суперкубке были лишними.

Напомним, что Марио Фернандес стал футболистом «сине-бело-голубых» в июле текущего года, дебютировав за новый коллектив во встрече Кубка России против «Ахмата».