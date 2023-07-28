Агент Гайча высказался о будущем игрока в ЦСКА

Пабло Каро, агент форварда ЦСКА Адольфо Гайча, ответил на вопрос о возможном уходе футболиста из стана «армейцев».

«Не знаю, проведет ли Гайч сезон-2023/24 в составе ЦСКА. Мы продолжаем работать над разными вариантами продолжения его карьеры», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, вторую часть прошлого сезона 24-летний аргентинец провел в аренде в итальянской «Вероне». Ранее агент Гайча заявлял, что футболист хочет продолжить карьеру в итальянском клубе. Представитель игрока сообщал, что на данный момент идут переговоры с «Вероной».

В текущем сезоне Гайч появился на поле в двух матчах за ЦСКА и получил одну желтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 1,8 млн евро.