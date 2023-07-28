Уилкшир оценил возможный переход Захаряна в «Лацио»

Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Лацио».

«Переход в «Лацио» может стать отличной возможностью для Захаряна. Он показал, что у него есть способности, чтобы выступать на таком уровне», — заявил австралиец в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, переезд в римский коллектив и смена обстановки позволят полузащитнику вернуться на привычный уровень, предположив, что Арсен «наелся» российского футбола.

Напомним, что Арсен Захарян выступает за «Динамо» с 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего хавбека в 15 миллионов евро.