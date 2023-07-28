​Аршавин оценил трансфер Малкома

Форвард Малком покинул «Зенит» и присоединился к «Аль-Хилялю». Глава правления питерского клуба Александр Медведев ранее говорил, что на этом трансфере «сине-бело-голубые» заработают 60 миллионов евро. Комментарий по поводу сделки дал Андрей Аршавин, который входит в состав руководства «Зенита».

«С точки зрения качества это потеря. Но мне кажется, что сделка хорошая», - сказал Аршавин на саммите Россия – Африка.

Малком выступал за «Зенит» в течение четырёх сезонов. Бразилец стал лучшим бомбардиром прошлого чемпионата России, записав на свой счёт 23 гола.

Ближайший матч «Зенит» проведёт 29 июля – против «Ростова» на выезде.