Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба «Динамо» назначить капитанами команды Фабиана Бальбуэну и Сергея Паршивлюка.

- Скажите, пожалуйста, вы понимаете такие действия тренерского штаба? Или для Вас жёлтый поясок на рукаве не значит ничего, как для главного тренера сборной России Валерия Георгиевича Карпина?

- О покойнике, а это «Динамо» в данном случае, либо хорошо, либо ничего. Выбираю второе.

Ближайший матч «Динамо» проведёт 29 июля – против «Крыльев Советов» на выезде во втором туре Премьер-лиги.