Коваленко — о «Севилье»: «Никаких официальных контактов не возникало»

Новый хавбек «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос об интересе к нему со стороны «Севильи».

«Мне говорили про «Севилью». Якобы они на меня смотрят. Но никаких официальных контактов, насколько я знаю, не возникало. Просто следят», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

Футболист добавил, что минувшей зимой к нему проявляла интерес «Црвена Звезда», но до официальных переговоров дело не дошло.

В текущее трансферное окно Коваленко перешел из «Сочи» в «Зенит» за два миллиона евро. Изначально игрок был близок к переезду в «Локомотив», но санкт-петербургский клуб смог переубедить футболиста.