Коваленко: Европа? Нужно ещё поиграть в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко ответил на вопрос о возможном переезде в клуб из Европы.

«Думаю, для топ-чемпионата Европы еще нужно поиграть в России. А потом, если появится вариант, с удовольствием его рассмотрю», — цитирует Коваленко «Чемпионат».

Напомним, 19-летний хавбек этим летом перебрался в «Зенит» из «Сочи». В нынешнем сезоне футболист появился на поле в двух играх во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Контракт Коваленко с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 2,8 млн евро.

В предстоящем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Ростовом». Матч пройдет завтра, 29 июля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск.