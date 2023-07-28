​Федерация футбола Армении ведёт переговоры с игроком «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко может сменить футбольное гражданство. Федерация футбола Армении в настоящий момент ведёт с 19-летним игроком переговоры на этот счёт. В Коваленко заинтересован Александр Петраков, который тренирует армянскую национальную команду. При этом стороны в переговорном процессе пока что ни к чему не пришли, пишет на своих страницах Metaratings.

Стоит сказать, что Александр Коваленко имеет армянские корни. В прошлом году сообщалось, что футболист отказался от предложения играть за сборную Армении. В сентябре 2022-го Коваленко дебютировал за сборную России в товарищеской игре против Кыргызстана.