Коваленко: Финансовые условия особо не повлияли на мой переход в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Коваленко рассказал, что финансовые условия не повлияли на его выбор новой команды. Напомним, в текущее трансферное окно 19-летний экс-хавбек «Сочи» был близок к трансферу в «Локомотив», однако в последний момент «сине-бело-голубые» перехватили футболиста.

«Повлияли ли на выбор финансовые условия? Не особо. Точно скажу – большой разницы между «Локо» и «Зенитом» не было», — приводит слова Коваленко «Чемпионат».

В текущем сезоне полузащитник сыграл в двух матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности десять минут.

Завтра, 29 июля, «Зенит» проведет гостевую встречу с «Ростовом». Начало матча запланировано на 20:00 по мск.