​Футболисты из четырёх стран могут перестать считаться легионерами в России - в РФС назвали условие

Максим Митрофанов, генеральный секретарь Российского футбольного союза, на саммите Россия – Африка ответил на вопрос о том, могут ли африканские футболисты перестать считаться легионерами в России.

Митрофанов ответил, что если будет заключено соглашение между странами БРИКС о свободном перемещении рабочей силы, то граждане этих стран не будут считаться легионерами в России.

Таким образом, в теории легионерами в российском футболе могут перестать считаться футболисты из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Впрочем, говорить об этом преждевременно.

Матчи второго тура чемпионата России пройдут 29, 30 и 31 июля.