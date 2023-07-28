​«Ростов» решит вопрос с трансферным баном – губернатор назвал сроки

«Ростов» недавно получил от ФИФА запрет на регистрацию новичков. Причина – задолженность перед клубом «Норрчёпинг» за трансфер Понтуса Альмквиста. Комментарий по поводу сложившейся ситуации дал Василий Голубев, который является губернатором Ростовской области.

«К сожалению, сложившаяся ситуация зависит не совсем от нас - деньги банк не пропускает, при этом банк не наш, как понятно», - сказал Голубев, чьи слова приводи ТАСС.

Голубев отметил, что выход из ситуации нашёлся, и «Ростов» должен решить вопрос к ближайшему матчу чемпионата России против «Зенита». Как известно, команды сыграют в субботу, 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.