Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление нападающего «красно-зелёных» Сергея Пиняева.

- Как оцените выступление Сергея Пиняева в начавшемся сезоне?

- Он неплохо боролся в кубковой игре с «Уралом», отдавал передачи. Да, порой шёл немного агрессивно, но в целом понравился. Понятно, что тренерский штаб говорит ему, как действовать, но я бы использовал его немного иначе.

- Каким образом?

- Например, сделал бы акцент на приёме мяча и на дальнейшем движении через передачи и дриблинг. Хочется, чтобы он был больше нацелен на ворота, а не на защиту соперника. Он может убирать высокорослых футболистов, но я бы больше хотел его видеть с мячом. Чтобы он принимал мяч в ноги и придумывал новые комбинации в атаке.

В текущем сезоне 18-летний вингер принял участие в двух матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.