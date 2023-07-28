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Булыкин: «Я бы использовал Пиняева немного иначе» эксклюзив

28 Июля 2023 • 15:03 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
30.07 17:30

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление нападающего «красно-зелёных» Сергея Пиняева.

- Как оцените выступление Сергея Пиняева в начавшемся сезоне?

- Он неплохо боролся в кубковой игре с «Уралом», отдавал передачи. Да, порой шёл немного агрессивно, но в целом понравился. Понятно, что тренерский штаб говорит ему, как действовать, но я бы использовал его немного иначе.

- Каким образом?

- Например, сделал бы акцент на приёме мяча и на дальнейшем движении через передачи и дриблинг. Хочется, чтобы он был больше нацелен на ворота, а не на защиту соперника. Он может убирать высокорослых футболистов, но я бы больше хотел его видеть с мячом. Чтобы он принимал мяч в ноги и придумывал новые комбинации в атаке.

В текущем сезоне 18-летний вингер принял участие в двух матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Булыкин Сергей Пиняев
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