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​Губернатор озвучил задачу Карпина в «Ростове»

28 Июля 2023 • 15:03 Комментировать
Ростов
...
Зенит
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29.07 20:00

Василий Голубев, который занимает пост губернатора Ростовской области, дал комментарий по поводу задачи главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на стартовавший сезон.

«Задача перед Карпиным такая, что если он повторит результат прошлого года, то это будет хорошо. Думаю, мы можем и на медали надеяться. Посмотрим», - сказал Голубев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Ростов» занял четвёртое место.

Новый сезон Премьер-лиги «Ростов» начал с домашней волевой победы над «Факелом» (2:1). Теперь Валерий Карпин готовит свою команду к противостоянию с «Зенитом». Игра пройдёт в субботу, 29 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Василий Голубев
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