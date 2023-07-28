​Стало известно, когда Роша сможет сыграть за ЦСКА

Защитник Виллиан Роша получил травму в матче против «Урала» в рамках первого тура чемпионата России. Агент Игорь Кампеделли, который работает с 28-летним бразильцем, рассказал, когда футболист снова сможет выйти на поле.

«Виллиан будет готов к матчу против «Локомотива». Его восстановление идёт по плану. Всё хорошо», - сказал агент, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

ЦСКА будет принимать «Локомотив» в субботу, 5 августа. А ближайший матч чемпионата России команда Владимира Федотова проведёт в воскресенье, 30 июля, – против «Ахмата» на выезде.

Добавим, что Виллиан Роша играет за ЦСКА с осени 2022 года.