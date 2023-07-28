​Россия продолжает падение в таблице коэффициентов УЕФА - известно новое место

Российские клубы из-за санкций не выступают в еврокубковых турнирах с весны 2022 года. Как следствие, Россия не набирает очков и стремительно падает в таблице коэффициентов УЕФА.

В обновлённой версии таблицы Россия занимает 25-е место. Это худший показатель для российского футбола за всю историю.

Если УЕФА вернёт Россию в еврокубки, то через год чемпион страны будет начинать путь в Лиге чемпионов с самого первого раунда квалификации.

Напомним, что за сезон 2022/2023 УЕФА записал России не 0, а минимальный показатель за последние пять лет – 4,333 балла.

Добавим, что РФС ведёт консультации о возможном снятии футбольных санкций.