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Чернов оценил возможность перехода в ЦСКА или «Зенит»

28 Июля 2023 • 14:36 Комментировать

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов оценил возможность возвращения в ЦСКА или перехода в петербургский «Зенит».

«Допускаю ли я, что когда-то окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера», — заявил футболист в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, сейчас футболист полностью сосредоточен на карьере в составе «красно-белых», выразив желание выходить на поле и радовать болельщиков нынешнего коллектива.

Напомним, что Чернов стал футболистом «Спартака» в феврале 2022 года. Всего в прошедшем сезоне защитник провёл во всех турнирах 33 матча и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Никита Чернов
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