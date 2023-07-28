Чернов оценил возможность перехода в ЦСКА или «Зенит»

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов оценил возможность возвращения в ЦСКА или перехода в петербургский «Зенит».

«Допускаю ли я, что когда-то окажусь в ЦСКА или «Зените»? Зависит от того, какое будет предложение, как будет складываться моя карьера», — заявил футболист в интервью «Спорт-Экспрессу». По его словам, сейчас футболист полностью сосредоточен на карьере в составе «красно-белых», выразив желание выходить на поле и радовать болельщиков нынешнего коллектива.

Напомним, что Чернов стал футболистом «Спартака» в феврале 2022 года. Всего в прошедшем сезоне защитник провёл во всех турнирах 33 матча и забил один гол.