Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мбаппе начал мстить «ПСЖ», «Тоттенхэм» обязал игрока перейти в «Спартак», а Дзюба погряз в штрафах – в главных слухах недели рубрика

28 Июля 2023 • 14:06 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, как Килиан Мбаппе решил отомстить «ПСЖ», почему «Тоттенхэм» отстранил от тренировок Давинсона Санчеса, которым интересуется «Спартак», и какие проблемы возникли у Артёма Дзюбы. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе начал мстить «ПСЖ»

«ПСЖ» не взял Килиана Мбаппе в японское турне из-за нежелания форварда продлевать контракт. В Париже есть уверенность в том, что Мбаппе уже имеет договорённость о переходе в «Реал» в статусе свободного агента следующим летом. Ситуацией попытался воспользоваться «Аль-Хиляль» - саудовцы якобы предлагали Килиану контракт на один год. От такого перехода могли бы выиграть все: «ПСЖ» получил бы хорошие деньги за трансфер звёздного игрока, сам Мбаппе поиграл бы год в Саудовской Аравии, ведь во Франции его могут посадить на скамейку, а «Реал» заполучил бы Килиана бесплатно через год. Однако Мбаппе от варианта с «Аль-Хилялем» отказался. Поговаривают, что после отстранения от команды форвард хочет отомстить «ПСЖ», не позволив заработать. Килиан даже готов не играть целый год.

В «ПСЖ» проблемы из-за ситуации с Мбаппе

И снова о Мбаппе. По слухам, из-за ситуации с его отстранением в «ПСЖ» возникли проблемы внутри команды. Маркиньос в своём заявлении выразил надежду на то, что ситуация разрешится, и Мбаппе будет играть в наступающем сезоне. Руководителям гранда Лиги 1 слова бразильца не понравились, ведь он больше поддерживал Килиана, а не клуб. Нассер аль-Хелаифи донёс недовольство до команды, и теперь в коллективе ощущается напряжение – футболисты просто не знают, какую позицию им занимать. В общем, «ПСЖ» лучше найти какое-то решение по Мбаппе как можно скорее.

«Тоттенхэм» обязал игрока перейти в «Спартак»

«Спартаку» важно усилить оборону, и клуб хотел подписать Давинсона Санчеса. На неделе стало известно о том, что сделка сорвана, переговоры прекращены. Сначала сообщалось о решении «Тоттенхэма» не продавать колумбийца в Россию из-за настоятельной рекомендации АПЛ. Позже появилась информация о том, что Санчес сам отказался от «Спартака» - то ли из-за политической ситуации, то ли из-за решения семьи. Дальше – больше. По слухам, «шпор» привлекает предложение из Москвы, и они хотят завершить трансфер. Оно и понятно – действующий контракт Давинсона истекает через год, то есть существует риск потерять игрока бесплатно. «Тоттенхэм» якобы принялся оказывать давление на Санчеса, отстранив его от тренировок. В общем, в северном Лондоне нашёлся свой Килиан Мбаппе.

«Манчестер Сити» готовит рекордный трансфер

«Манчестер Сити» продолжает охоту за Йошко Гвардиолом из «РБ Лейпцига». По данным прессы, «горожане» предложили за хорватского защитника 90 миллионов евро сразу и ещё 10 миллионов евро в качестве бонусов. Таким образом, «Манчестер Сити» может оформить рекордный трансфер, ведь за защитников так много пока никто не платил. Рекордным для игроков оборонительной линии остаётся трансфер Гарри Магуайра из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро (данные авторитетного портала transfermarkt).

Дзюба погряз в штрафах

Весной Артём Дзюба продал свой «Мерседес». Если верить слухам, теперь на имя форварда «Локомотива» приходят штрафы за нарушения правил дорожного движения новым владельцем автомобиля. Дело в том, что Дзюба при продаже поверил второму участнику сделки и сам не снял «Мерседес» с учёта. Новый владелец, судя по всему, тоже не спешит переоформлять документы по уму.

Слухи собирал Александр Тихий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Локомотив Москва Спартак Москва Тоттенхэм Манчестер Сити ПСЖ Артём Дзюба Нассер Аль-Хелаифи Аль-Хиляль РБ Лейпциг Килиан Мбаппе Главные слухи недели Давинсон Санчес Йошко Гвардиол
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.07.23 в 15:00
Крылья Советов Крылья Советов
Динамо Москва Динамо Москва
2.65 3.60 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Июля
16:02 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: Европа? Нужно ещё поиграть в РПЛ
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Федерация футбола Армении ведёт переговоры с игроком «Зенита»
15:26 · Кубок России
Олусегун считает, что «Краснодар» играл лучше «Спартака»
15:18 · Россия. Премьер-лига
Коваленко: Финансовые условия особо не повлияли на мой переход в «Зенит»
15:17 · Россия. Премьер-лига
​Футболисты из четырёх стран могут перестать считаться легионерами в России - в РФС назвали условие
15:08 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» решит вопрос с трансферным баном – губернатор назвал сроки
15:07 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: Бонгонда — это хорошее приобретение для «Спартака»
15:03 · Россия. Премьер-лига
​Губернатор озвучил задачу Карпина в «Ростове»
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Роша сможет сыграть за ЦСКА
14:36 · Россия. Премьер-лига
Чернов оценил возможность перехода в ЦСКА или «Зенит»
14:29 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» - «Зенит»: прогноз на матч чемпионата России – 29 июля 2023
14:12 · Кубок России
Деменко подвёл итог матча «Спартака» и «Краснодара» в Кубке России
14:11 · Россия. Премьер-лига
​«Урал» - «Пари НН»: прогноз на матч чемпионата России – 29 июля 2023
14:08 · Кубок России
Деменко объяснил проблемы «Спартака» в концовке игры с «Краснодаром»
14:05 · Россия. Премьер-лига
Кордоба раскрыл своё будущее в «Краснодаре»
Все новости
Рекомендуем