В главных слухах недели вы узнаете, как Килиан Мбаппе решил отомстить «ПСЖ», почему «Тоттенхэм» отстранил от тренировок Давинсона Санчеса, которым интересуется «Спартак», и какие проблемы возникли у Артёма Дзюбы. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Мбаппе начал мстить «ПСЖ»

«ПСЖ» не взял Килиана Мбаппе в японское турне из-за нежелания форварда продлевать контракт. В Париже есть уверенность в том, что Мбаппе уже имеет договорённость о переходе в «Реал» в статусе свободного агента следующим летом. Ситуацией попытался воспользоваться «Аль-Хиляль» - саудовцы якобы предлагали Килиану контракт на один год. От такого перехода могли бы выиграть все: «ПСЖ» получил бы хорошие деньги за трансфер звёздного игрока, сам Мбаппе поиграл бы год в Саудовской Аравии, ведь во Франции его могут посадить на скамейку, а «Реал» заполучил бы Килиана бесплатно через год. Однако Мбаппе от варианта с «Аль-Хилялем» отказался. Поговаривают, что после отстранения от команды форвард хочет отомстить «ПСЖ», не позволив заработать. Килиан даже готов не играть целый год.

В «ПСЖ» проблемы из-за ситуации с Мбаппе

И снова о Мбаппе. По слухам, из-за ситуации с его отстранением в «ПСЖ» возникли проблемы внутри команды. Маркиньос в своём заявлении выразил надежду на то, что ситуация разрешится, и Мбаппе будет играть в наступающем сезоне. Руководителям гранда Лиги 1 слова бразильца не понравились, ведь он больше поддерживал Килиана, а не клуб. Нассер аль-Хелаифи донёс недовольство до команды, и теперь в коллективе ощущается напряжение – футболисты просто не знают, какую позицию им занимать. В общем, «ПСЖ» лучше найти какое-то решение по Мбаппе как можно скорее.

«Тоттенхэм» обязал игрока перейти в «Спартак»

«Спартаку» важно усилить оборону, и клуб хотел подписать Давинсона Санчеса. На неделе стало известно о том, что сделка сорвана, переговоры прекращены. Сначала сообщалось о решении «Тоттенхэма» не продавать колумбийца в Россию из-за настоятельной рекомендации АПЛ. Позже появилась информация о том, что Санчес сам отказался от «Спартака» - то ли из-за политической ситуации, то ли из-за решения семьи. Дальше – больше. По слухам, «шпор» привлекает предложение из Москвы, и они хотят завершить трансфер. Оно и понятно – действующий контракт Давинсона истекает через год, то есть существует риск потерять игрока бесплатно. «Тоттенхэм» якобы принялся оказывать давление на Санчеса, отстранив его от тренировок. В общем, в северном Лондоне нашёлся свой Килиан Мбаппе.

«Манчестер Сити» готовит рекордный трансфер

«Манчестер Сити» продолжает охоту за Йошко Гвардиолом из «РБ Лейпцига». По данным прессы, «горожане» предложили за хорватского защитника 90 миллионов евро сразу и ещё 10 миллионов евро в качестве бонусов. Таким образом, «Манчестер Сити» может оформить рекордный трансфер, ведь за защитников так много пока никто не платил. Рекордным для игроков оборонительной линии остаётся трансфер Гарри Магуайра из «Лестера» в «Манчестер Юнайтед» за 87 миллионов евро (данные авторитетного портала transfermarkt).

Дзюба погряз в штрафах

Весной Артём Дзюба продал свой «Мерседес». Если верить слухам, теперь на имя форварда «Локомотива» приходят штрафы за нарушения правил дорожного движения новым владельцем автомобиля. Дело в том, что Дзюба при продаже поверил второму участнику сделки и сам не снял «Мерседес» с учёта. Новый владелец, судя по всему, тоже не спешит переоформлять документы по уму.

Слухи собирал Александр Тихий.