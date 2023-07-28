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Кордоба раскрыл своё будущее в «Краснодаре»

28 Июля 2023 • 14:05 Комментировать

Колумбийский нападающий Джон Кордоба в разговоре с журналистами дал понять, что не собирается менять клубную прописку в текущее трансферное окно.

«Мое будущее? Я остаюсь в «Краснодаре». Почему не хочу играть в Европе? Сейчас я в «Краснодаре» и хочу играть здесь», - передает слова 30-летнего южноамериканского футболиста издание Sport24.

В прошлом сезоне чемпионата России Кордоба сыграл 23 поединка, в которых отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Контракт Джона с «быками» рассчитан до середины 2025 года. Трансферный ценник колумбийца – 11 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Джон Кордоба
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