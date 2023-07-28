Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о будущем футболиста.

- Скорее всего, Конате останется в Грозном?

- Тут надо обращаться не ко мне, а к руководству клуба. Да, по нему есть предложения, но переговоры ведёт руководство «Ахмата». Может быть, он останется. Может быть, он уйдёт. Я общаюсь с разными клубами, но не знаю, сколько за него хочет получить «Ахмат».

В сезоне-2022/2023 Конате отметился 11 забитыми мячами в 24 поединках Российской премьер-лиги.