Кавазашвили: «Я доволен игрой и состоянием «Спартака»

Экс-игрок сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о гостевой победе подопечных Гильермо Абаскаля над «Краснодаром» в Кубке России.

«Я доволен игрой «Спартака». Меня удивил «Краснодар», насколько он попал под влияние футболистов «Спартака». Очень доволен состоянием команды. Не хочу никого выделять», - приводит слова Кавазашвили издание «Чемпионат».

Матч состоялся на стадионе в Краснодаре и завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.

Следующий поединок команда Гильермо Абаскаля сыграет на своем поле против «Балтики». Встреча состоится в понедельник, 31 июля.