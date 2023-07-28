Тихонов оценил игру Бонгонда за «Спартак»

Ветеран сборной России и московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о новичке «народной команды» Тео Бонгонда, купленном в летнее трансферное окно.

«Бонгонда ещё даже не провёл целый матч, чтобы доказывать. Быстрый и атакующий нападающий. Хорошее усиление для «Спартака». Посмотрим, как будет выглядеть дальше», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Чемпионат».

Во вчерашнем матче группового этапа Кубка России Бонгонда отметился голом в ворота «Краснодара». Благодаря этому мячу «красно-белые» одержали победу со счетом 2:1.

Тео перешел в «Спартак» из испанского «Кадиса». Сумма сделки составила семь миллионов евро.