Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба московского «Динамо» отдать капитанскую повязку Фабиану Бальбуэна, а затем передать её Сергею Паршивлюку.

«Думаю, Бальбуэна дальше и будет капитаном «Динамо», но в целом повязка не должна передаваться так часто. Надо выбрать кого-то одного и отдать ему эту должность. Постоянная смена капитана не приводит команду к высоким результатам», - сказал Тарханов.

Следующий матч «Динамо» проведет на выезде против самарских «Крыльев Советов». Игра состоится в субботу, 29 июля.