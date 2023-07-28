Агент Нестора отреагировал на слухи, что «Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро за бразильца

Футбольный агент Андре Кьюри, который представляет интересы игрока «Сан-Паулу» Родриго Нестора, прокомментировал информацию о том, что руководство бразильского клуба хочет выручить с продажи хавбека порядка 40 миллионов евро.

«Сан-Паулу» требует у «Зенита» 40 млн евро за Нестора? Это неправда. Мы можем заключить сделку примерно на 15 миллионов», - передает слова агента издание Sport24.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в семь миллионов евро.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» рассматривает Нестора в качестве замены Венделу, которого хочет приобрести «Фламенго».