Коваленко: «Крылья Советов» должны быть в топ-8 РПЛ»

Новичок петербургского «Зенита» Александр Коваленко пообщался с журналистами в преддверии поединка против самарских «Крыльев Советов» во втором туре чемпионата России.

«Крылья» не должны были бороться за выживание. Это команда как минимум середины таблицы. Сейчас они должны войти в топ-8. У них хорошая, поставленная игра», - передает слова полузащитника издание «Чемпионат».

В минувшем сезоне Александр выступал за самарский коллектив на правах аренды. Коваленко принял участие в 30 поединках во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча и три результативные передачи.