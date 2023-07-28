В РФС оценили продажу Малкома в Саудовскую Аравию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался относительно трансфера нападающего петербургского «Зенита» Малкома в саудовский «Аль-Хиляль».

«Это хорошая реклама лиги. То, что он был продан, а не ушел просто так, это тоже важно. Все достаточно позитивно. Главное для клуба - сделать правильные следующие шаги», - передает слова Митрофанова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Зенит» продает Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне бразилец стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги. Нападающий принял участие в 27 поединках и отметился 23 забитыми мячами.