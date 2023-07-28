Булыкин: «Мне хочется, чтобы в России кубок игрался так, как во всём мире»

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин раскритиковал нынешний формат Кубка России. Напомним, ранее турнир игрался на вылет, а сейчас команды перед раундом плей-офф проходят через групповой этап.

«Мне хочется, чтобы кубок у нас игрался так, как во всём мире. Когда проигравшие вылетают. Этим и славится кубок — своим характером», – сказал Булыкин в интервью изданию «Газета.Ру».

Вчера в Кубке России между собой сыграли московский «Спартак» и «Краснодар». Команда Гильермо Абаскаля одержала выездную победу со счётом 2:1 благодаря голам Романа Зобнина и Тео Бонгонды.