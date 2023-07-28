Агент рассказал, когда Дивеев вернётся в Москву после операции

Футбольный агент Олег Ерёмин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал, когда планируется возвращение игрока в Россию после операции на голеностопе.

«Игорь должен сегодня вернуться в Москву из Германии. И уже здесь будет проходить курс реабилитации. Сколько будет длиться восстановление? Это вопросы к докторам», - приводит слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Дивеев получил повреждение по ходу поединка за Суперкубок России против петербургского «Зенита» (0:0, 4:5).

В прошлом сезоне защитник сыграл 20 матчей в чемпионате России, забил два гола и отдал ассист.