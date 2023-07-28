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Бышовец: «Я бы не стал драматизировать положение «Динамо» эксклюзив

28 Июля 2023 • 12:21 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Анатолий Бышовец в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение тренерского штаба «бело-голубых» отдать капитанскую повязку Фабиану Бальбуэне, а затем передать её Сергею Паршивлюку.

«Не думаю, что в команде будет другой капитан. Думаю, что Бальбуэна и дальше будет капитаном. Первое поражение, конечно, оказалось достаточно информативным, а на матч с «Пари НН» команда вышла экспериментальным составом. Рано делать какие-то выводы. Понятно, что приход нового тренера повышает мотивацию игроков попасть в основной состав, но также назначение нового наставника несёт новые трудности.

Личке нужно время, чтобы завладеть информацией об игроках и соорудить основной состав. Важно, чтобы его требования не противоречили возможностям футболистов. Проблемы, которые мы увидели в матче с «Краснодаром», носили ознакомительный характер. Я бы не стал драматизировать положение «Динамо», хотя от начала сезона зависит многое», - сказал Бышовец.

Следующий матч «Динамо» сыграет на выезде против «Крыльев Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Анатолий Бышовец
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