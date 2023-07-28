«Зенит» начал переговоры по бразильскому защитнику

Защитник бразильского «Сан-Паулу» Матеус Белем находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Об этом в разговоре с журналистами рассказал футбольный агент Алешандре Соареш.

«Зенит» связывался с нами по поводу Белема. Его контракт действует до января 2024 года, мы рассматриваем возможность перехода в следующий клуб по пре-контракту», - передает слова агента издание Metaratings.ru.

В текущем сезоне Белем принял участие в семи матчах за команды системы «Сан-Паулу», в которых записал на свой счет два забитых мяча.

Ближайший поединок «Зенит» проведет против «Ростова» во втором туре Премьер-лиги. Встреча состоится в субботу, 29 июля.