Вратарь «Краснодара» Агкацев прокомментировал новость об интересе «Динамо»

Резервный голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев дал комментарий касательно возможного трансфера в московское «Динамо».

«Я читал эти новости. Сейчас не могу ничего сказать. Будет предложение - будем думать. Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара», - передает слова вратаря издание «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 21-летний голкипер поучаствовал всего в трех матчах, в которых пропустил три мяча.

Напомним, что первым номером краснодарского коллектива является Матвей Сафонов.