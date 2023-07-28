Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Зенита» во втором туре РПЛ

РФС представил судейские назначения на матчи второго тура Российской премьер-лиги. Центральный поединок между «Ростовом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.

На матче «Ахмат» - ЦСКА отработает Владислав Безбородов, а на встрече между «Спартаком» и «Балтикой» - Павел Кукуян. Игры «Крылья Советов» - «Динамо» и «Факел» - «Локомотив» обслужат Артём Любимов и Василий Казарцев соответственно.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом в пятый раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул другой столичный клуб – «Спартак».