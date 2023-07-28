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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Назначены судьи на матчи «Спартака» и «Зенита» во втором туре РПЛ

28 Июля 2023 • 11:28 Комментировать

РФС представил судейские назначения на матчи второго тура Российской премьер-лиги. Центральный поединок между «Ростовом» и петербургским «Зенитом» обслужит бригада судей во главе с Евгением Кукуляком.

На матче «Ахмат» - ЦСКА отработает Владислав Безбородов, а на встрече между «Спартаком» и «Балтикой» - Павел Кукуян. Игры «Крылья Советов» - «Динамо» и «Факел» - «Локомотив» обслужат Артём Любимов и Василий Казарцев соответственно.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом в пятый раз подряд стал «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул другой столичный клуб – «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Ростов Евгений Кукуляк
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