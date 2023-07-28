Президент «Урала» высказался о возможном возвращении Адамова из «Зенита»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов дал комментарий касательно информации о возможном переходе защитника петербургского «Зенита» Арсена Адамова.

«В первый раз слышу, что «Зенит» хочет отдать нам в аренду Арсена Адамова. Со мной и футбольным клубом «Урал» по поводу этого футболиста никто не связывался», - передает слова руководителя издание Sport24.

Напомним, что защитник перешел в петербургский клуб из «Урала» в начале 2022 года. В минувшем сезоне Адамов провел за «сине-бело-голубых» 14 поединков, в которых отметился двумя голевыми передачами.