Экс-игрок ЦСКА Олисе назвал европейский суперклуб, который хотел подписать Акинфеева

Бывший футболист московского ЦСКА Секу Олисе поделился своим мнением о вратаре «армейского» коллектива Игоре Акинфееве.

«Акинфеев - подарок для ЦСКА, это очень талантливый вратарь. «МЮ» хотел подписать его, но он не поехал, потому что он любит свой клуб. Поэтому Игорь - великая легенда ЦСКА», - приводит слова Олисе ТАСС.

Напомним, что Секу защищал цвета «армейского» коллектива с 2009 по 2015 год.

Акинфеев всю свою карьеру провел в составе ЦСКА. Он выступает за московский клуб с января 2003 года. Срок трудового соглашения между игроком и «армейцами» рассчитан до конца июня 2024 года.