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Захарян может перейти в «Челси» - названы условия трансфера

28 Июля 2023 • 10:35 Комментировать (3)

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян сохраняет шансы перейти в лондонский «Челси».

Как стало известно журналистам Evening Standard, игрок может перебраться этим летом во французский «Страсбург», а по завершении сезона-2023/2024 присоединиться к «пенсионерам». Такой вариант событий возможен благодаря тому, что оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

Ранее сообщалось, что Арсен близок к переходу в римский «Лацио». Сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.

Арсен является воспитанником академии «Динамо». Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Динамо Москва Страсбург Арсен Захарян трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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Cruyff
28 Июля 2023 в 11:00
просто уже не смешно
One Live
28 Июля 2023 в 10:54
В итоге в следующем сезоне выиграет ФНЛ вместе с днищем)
One Live
28 Июля 2023 в 10:53
А как же Лацио, ведь трансфер уже оформляют)))
Армянское радио продолжает свою работу)))
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