Захарян может перейти в «Челси» - названы условия трансфера

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Арсен Захарян сохраняет шансы перейти в лондонский «Челси».

Как стало известно журналистам Evening Standard, игрок может перебраться этим летом во французский «Страсбург», а по завершении сезона-2023/2024 присоединиться к «пенсионерам». Такой вариант событий возможен благодаря тому, что оба клуба принадлежат американскому консорциуму BlueCo.

Ранее сообщалось, что Арсен близок к переходу в римский «Лацио». Сумма сделки оценивается в 14 миллионов евро.

Арсен является воспитанником академии «Динамо». Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины следующего года.