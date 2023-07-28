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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «У «Спартака» есть шанс навязать конкуренцию «Зениту»

28 Июля 2023 • 10:28 Комментировать

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о шансах московского «Спартака» побороться за чемпионство в новом сезоне Российской премьер-лиги.

«С этим составом «Спартак» обязан быть в тройке. А тут ведь еще и Малком ушел - если еще кто-то из «Зенита» уйдет, то вот шанс навязать конкуренцию», - передает слова эксперта «Газета.Ру».

Напомним, что в прошлом сезоне спартаковцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице. Чемпионом в пятый раз подряд стал петербургский «Зенит».

В стартовом туре Премьер-лиги подопечные Гильермо Абаскаля на своем поле принимали «Оренбург» и отпраздновали победу со счетом 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой
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